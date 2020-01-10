Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъ09 января в 17:36

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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

РБКвчера в 05:31

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

РИА Новостивчера в 03:51

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ruвчера в 01:19

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфаксвчера в 03:38

Россияне впервые с 2015 года стали меньше покупать одежду и обувь

Телеканал 360°вчера в 03:37

«Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

ТАССвчера в 03:48

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъ09 января в 17:36
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Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета вчера в 07:00
Происшествия

Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции

Ведомости вчера в 06:44
Политика

Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing

РЕН ТВ вчера в 23:58
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском вчера в 14:32
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
РИА Новости 01:20
Армия и оружие

Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что объём экспорта российского вооружения составляет $14—15 млрд в год.
RT на русском 01:28
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания вчера в 08:50
Происшествия

В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине

В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости вчера в 16:59
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия вчера в 02:12
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости 09 января в 07:14
Экономика

Россия наслаждается новой «деревянной лихорадкой», а Китай подпитывает бум пиломатериалов (The Telegraph, Великобритания) (The Telegraph UK)

В последние годы объемы необработанной древесины — или поваленных деревьев — сократились, поэтому Россия обратилась к продуктам с более высокой добавленной стоимостью, включая пиломатериалы и фанеру.
ИноСМИ 00:15
Авто

Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.
Picsnews.net 09 января в 02:34
Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

МИР 24 вчера в 10:46
Космос

NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету

Американская орбитальная обсерватория Tess открыла идентичную Земле планету, которая потенциально пригодна для жизни.
Рамблер вчера в 09:15
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Lenta.ru вчера в 19:27
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
РИА Новости вчера в 20:51
Армия и оружие

Полк с новой системой С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале

Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце прошлого года новую зенитную ракетную систему «Триумф», заступит на боевое дежурство в следующем месяце.
Известия 01:21
Общество

Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу

В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Журналистская правда вчера в 06:21
Происшествия

Актриса Бочкарева раскаялась и попросила оштрафовать ее за кокаин

Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков.
Вести.Ru вчера в 06:15
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 06 января в 10:00
Экономика

Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
RT на русском 09 января в 03:04
Общество

Сотрудник Boeing назвал самолет 737 MAХ «спроектированным клоунами»

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающейся разработки самолета 737 MAX, в том числе, переписку между сотрудниками корпорации.
Московский Комсомолец вчера в 05:21
Армия и оружие

Шойгу призвал отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Глава Минобороны РФ заявил о необходимости провести глубокий анализ потенциальных военных угроз, в том числе отслеживать развертывание американских ракет средней и меньшей дальности.
Аргументы и Факты вчера в 06:17
Музыка

Селена Гомес выпустила новый альбом

Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:42
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