Экономика
ИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.Коммерсантъвчера в 17:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Происшествия
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Космос
На Венере еще могут существовать активные вулканы
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета
Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России с рождения
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство с самого рождения.
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Футбол
Венгр Кашшаи назначен новым главой департамента судейства РФС
Руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) назначен венгр Виктор Кашшаи.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса
Принц Гарри со своей женой американкой Меган Маркл решили больше не считаться «высокопоставленными» членами королевской семьи и самостоятельно зарабатывать деньги.
Общество
Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера
Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к критике швейцарского теннисиста Роджера Федерера за его контракт с банком Credit Suisse, который инвестирует средства в добычу полезных ископаемых.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Политика
В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — сообщили журналистам.
Политика
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Общество
В Кургане пожаловались на просроченные новогодние подарки для слепых
Общество
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Здоровье
Урок от врача Павленко: Рак победят те, кто его не боится
Зная, что постоянно мутирующая опухоль уже не оставила ему шансов, Павленко тем не менее настойчиво призывал не ставитьзнак равенства между онкологией и неизбежной смертью.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.