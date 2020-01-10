Экономика
ИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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с чего всё началось
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.Коммерсантъвчера в 17:36
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Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
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Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
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Попова заявила об изъятии 1 млн штук никотиносодержащих смесей
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Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»
Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».
Общество
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Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
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«Спартак» показал первый гол Дж. Ларссона за сборную Швеции
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео с голом нападающего команды Джордана Ларссона, который впервые отличился за сборную Швеции.
Экономика
В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан
В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров.
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России
Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.
Теннис
Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря).
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации.
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В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
В Иране сегодня будут вскрыты черные ящики разбившегося Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».
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В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Кино
Первые изображения к фильму «Аватар-2» появились в сети
В Twitter опубликованы первые официальные изображения к сиквелу фильма «Аватар».
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Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
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Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Армия и оружие
Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео
Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
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