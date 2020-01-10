Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

РБК05:31

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Газета.Ru02:50

«Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

ТАСС03:48

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфакс03:38

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

РИА Новости03:51

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru01:19

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36
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Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
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10 января был зарегистрирован первый на территории Гайского округа случай заболевания «свиным» гриппом в этом эпидемиологическом сезоне.
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Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Экономика

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«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин рассказал, когда произойдет начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту.
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Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в категории грузовиков.
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

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Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Общество

Попова заявила об изъятии 1 млн штук никотиносодержащих смесей

Документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. Об этом в пятницу, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 07:01
Политика

Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»

Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».
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Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз

Ugpressa.ru вчера в 11:19
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Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной

Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Дни24 вчера в 09:00
Футбол

«Спартак» показал первый гол Дж. Ларссона за сборную Швеции

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео с голом нападающего команды Джордана Ларссона, который впервые отличился за сборную Швеции.
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Экономика

В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров.
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Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России

Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.
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Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском вчера в 14:19
Происшествия

МВД возбудило первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря).
Коммерсантъ 08:22
Политика

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации.
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Политика

В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета

В Иране сегодня будут вскрыты черные ящики разбившегося Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».
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Происшествия

В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

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Кино

Первые изображения к фильму «Аватар-2» появились в сети

В Twitter опубликованы первые официальные изображения к сиквелу фильма «Аватар».
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

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Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
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Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

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Армия и оружие

Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео

Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
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Лукас Сантос покинул ЦСКА и вернулся в «Васко да Гама»

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