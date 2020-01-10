Экономика

REGNUMREGNUMПродажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года. В 2019 году уменьшение в этом сегменте рынка составило 3−4%, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

РИА Новости03:51

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru01:19

Россияне впервые с 2015 года стали меньше покупать одежду и обувь

Телеканал 360°03:37

В России впервые с 2015 года сократились объемы продаж одежды

Московский Комсомолец03:05

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Газета.Ru02:50

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфакс03:38

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

ТАСС 02:04
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Политика

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 03:05
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий

Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Rambler News Service вчера в 01:07
Политика

США предположили, что украинский самолет был сбит двумя ракетами

BFM.ru 04:02
Политика

Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента

Евразия Daily 03:35
Политика

Конгресс поддержал ограничение военных полномочий Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую запретить американскому президенту Дональду Трампу использовать вооруженные силы против Ирана без санкции Конгресса.
Новая газета вчера в 23:45
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee вчера в 09:46
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Армия и оружие

Назван срок передачи ВМФ первой АПЛ «Князь Владимир»

Первая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» поступит в Военно-морской флот России до конца января 2020 года.
Известия 02:27
Общество

Названо число недовольных зарплатой россиян

Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой трудятся в сфере HR: заработком там доволен каждый третий.
Lenta.ru 02:49
Армия и оружие

Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
ТАСС 03:52
Авто

Redmi празднует первый год с момента отделения от Xiaomi

Сегодня компания Redmi сообщили о том, что она отмечает год с момента отделения от Xiaomi и начала самостоятельно действительности бренда.
iXBT.com 04:18
Хоккей

Панарин набрал три очка за «Рейнджерс», Шестеркин отразил 46 бросков

Pravda.Ru 01:23
Общество

Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова

Новым пресс-секретарем главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначена Диана Ихсанова.
Российская газета 03:44
Политика

Шойгу заявил о налаживании мирной жизни в Сирии

Известия 04:19
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
REGNUM 04:02
Общество

Названы привычки, которые «убивают» иммунитет

Немецкие врачи назвали шесть привычек, связанных с плохим функционированием иммунной системы человека.
UfacityNews.ru вчера в 01:58
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
Спорт

WADA отправило в Спортивный арбитраж уведомление о споре с РУСАДА

В Спортивный арбитражный суд (CAS) направлено уведомление из Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
REGNUM вчера в 17:16
Политика

Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

Политика Сегодня 03:31
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости 00:00
Политика

Посольство РФ в Абхазии просит туристов избегать центра Сухума

REGNUM 03:41
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Космос

Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере

Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
ТАСС Наука вчера в 08:49
Происшествия

В Саратове отчим с топором насиловал падчерицу на глазах у ее матери

Репортер64 03:18
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