Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

РБК05:31

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

РИА Новости03:51

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru01:19

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфакс03:38

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Газета.Ru02:50

«Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

ТАСС03:48

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36
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МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма

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Технологии

Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

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Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Илон Маск в шестой раз станет отцом

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В Республике Беларусь начало функционировать первое предприятие по изготовлению боевых патронов для стрелкового оружия.
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