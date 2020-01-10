Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъ09 января в 17:36

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Россияне впервые с 2015 года стали меньше покупать одежду и обувь

Телеканал 360°10 января в 03:37

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

РИА Новости10 января в 03:51

«Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

ТАСС10 января в 03:48

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфакс10 января в 03:38

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

РБК10 января в 05:31

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru10 января в 01:19

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъ09 января в 17:36
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Происшествия

На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

Известия вчера в 21:38
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
РБК вчера в 10:48
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Экономика

Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Lenta.ru 00:16
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском вчера в 01:01
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 10 января в 15:00
Кино

Появились кадры из нового «Аватара»

Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Sibnet Новости 09 января в 23:20
Кино

Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

РИА Новости вчера в 17:16
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино

Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Sport24.ru вчера в 14:23
Армия и оружие

Саудовских курсантов вышлют из США из-за стрельбы во Флориде — CNN

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих обучение на военных базах США, будут высланы с территории Соединенных Штатов после инцидента со стрельбой на базе ВМС «Пенсакола», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM вчера в 21:27
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной

Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
iReactor 10 января в 22:52
Единоборства

Макгрегор заработает $5 млн за бой с Серроне

Газета.Ru вчера в 14:14
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com вчера в 10:47
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

ТАСС 00:22
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Наука

Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления

Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
N+1 10 января в 07:20
Космос

В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту

Компания "Virgin Galactic" заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo.
Pravda.Ru 10 января в 04:41
Общество

Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Известия вчера в 20:36
Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 00:14
Армия и оружие

CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
Вести.Ru вчера в 22:09
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Хоккей

Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»

В составе "Нью-Джерси" гол забил Никита Гусев. Российский форвард набрал 26 (8+18) очков в 41 матче.
Sportbox.RU вчера в 21:38
Общество

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга

Lenta.ru вчера в 14:21
Финансы

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
ТАСС 10 января в 11:10
Хоккей

Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ

РИА Новости вчера в 08:48
Происшествия

За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США

В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Вести.Ru вчера в 21:29
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
UfaTime.ru 09 января в 15:54
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