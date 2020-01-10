Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъ09 января в 17:36

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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

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РИА Новостивчера в 03:51

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Интерфаксвчера в 03:38

«Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

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Телеканал 360°вчера в 03:37

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Lenta.ruвчера в 01:19

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъ09 января в 17:36
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