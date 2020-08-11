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Интерфакс
Интерфакс

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

За сутки в России скончались 130 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6 494 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 897 599 случаев коронавирусной инфекции, 15 131 умерших и 703 175 выписанных. Ситуация в регионах В Москве во вторник зафиксированы 694 новых случая COVID-19 за сутки.В источнике
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РИА Новости

В России выявили менее пяти тысяч новых случаев коронавируса

РИА Новости04:12
Интерфакс

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

Интерфакс03:32
Эхо Москвы

В России выявлено 4945 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы04:06
Комсомольская правда

В России выявили меньше 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, впервые с 23 апреля

Комсомольская правда03:38
Коммерсантъ

В России за сутки выявили менее 5 тыс. заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:34
Газета.Ru

В России впервые с апреля выявили за сутки менее 5 тыс. случаев коронавируса

Газета.Ru03:33
РБК

В России впервые с 23 апреля выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19

РБК04:11

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со «Спартаком»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал спорные решения главного арбитра матча со «Спартаком» Василия Казарцева, который поставил в ворота московского клуба два пенальти, позволившие черноморской команде добиться ничьей (2:2).
Metaratings02:55

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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СК Белоруссии напомнил об уголовной ответственности за беспорядки

Следственный комитет Белоруссии (СК) призвал жителей республики не поддаваться на провокации организаторов протестов и напомнил об уголовной ответственности, которая последует за подобными действиями.
РБК03:45
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Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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