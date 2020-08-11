В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19
За сутки в России скончались 130 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6 494 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 897 599 случаев коронавирусной инфекции, 15 131 умерших и 703 175 выписанных. Ситуация в регионах В Москве во вторник зафиксированы 694 новых случая COVID-19 за сутки.В источнике
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В России выявили меньше 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, впервые с 23 апреля
Комсомольская правда03:38