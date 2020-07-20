Коронавирус

РБКРБКВ России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Впервые с 29 апреля число новых инфицированных меньше 6 тыс. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 777 486.
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В России выявили меньше 6000 новых случаев коронавируса впервые с конца апреля

Forbes04:03

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

РБК04:43

В России выявлено рекордно низкое число новых случаев COVID-19 за сутки

Газета.Ru04:42

Впервые с апреля в России выявили менее 6 тысяч заболевших за сутки

Московский Комсомолец04:41

Оперативный штаб по коронавирусу отчитался о снижении количества новых случаев заболевания в России

Эхо Москвы05:02

В России впервые с апреля выявили менее 6 тысяч случаев коронавируса за сутки

Lenta.ru04:00

В Петербурге впервые с 28 апреля выявили менее 200 заразившихся коронавирусом за сутки

ТАСС04:05
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Футбол

«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
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Единоборства

Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 04:50
Политика

Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии

В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
Lenta.ru 05:43
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Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Наука

Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2,1K
Армия и оружие

В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм

ТАСС 01:15
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
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Общество

В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований

Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Происшествия

В Саратове неизвестный «заминировал» вокзал

Сегодня, 20 июля, в Саратове неизвестный заявил об опасности совершения террористического акта на двух вокзалах.
Четвертая Власть 05:15
Здоровье

В Минздраве ожидают второй волны коронавируса в России осенью

Вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но эта волна будет слабее предыдущей.
Газета.Ru 01:42
2K
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
62
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
227
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
452
Политика

Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию.
Piter.tv 02:36
48
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Rambler News Service вчера в 01:25
2,5K
Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
Дни24 вчера в 09:30
2
Футбол

Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов

По словам Федуна, клуб «огребёт» в Лиге чемпионов.
News.ru 05:06
Происшествия

В СК начали проверку в связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии

Интерфакс 01:17
147
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
20
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
229
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
382
Здоровье

Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

Кофейные напитки для граждан без заболеваний сердца несут только пользу, подчеркнул медики в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Слово и Дело 18 июля в 12:19
98
Футбол

«Урал» объявил об отставке Парфенова

Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Общество

Роскачество сообщило об опасных паразитах в рыбе и раках

РБК 04:06
11
Общество

Задержанного на митинге в поддержку Фургала арестовали во Владивостоке

EastRussia 03:05
3,8K
Политика

Скандальный филолог оправдал террористов «Норд-Оста»

Мужчина практически оправдал террористов, захвативших "Норд-Ост".
РЕН ТВ 04:58
11
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
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