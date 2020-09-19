С начала пандемии в России выздоровели 906 462 человека. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили сегодня, что за минувшие сутки на территории России диагностировали 6 065 новых случаев заражения. По данным специалистов, последний раз больше 6 тыс. заболеваний регистрировалось 19 июля.