Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В России впервые с июля выявили 6 тысяч случаев коронавируса

С начала пандемии в России выздоровели 906 462 человека. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили сегодня, что за минувшие сутки на территории России диагностировали 6 065 новых случаев заражения. По данным специалистов, последний раз больше 6 тыс. заболеваний регистрировалось 19 июля.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Инфекционист рассказал, с чем связан рост заражений коронавирусом и будет ли повторная самоизоляция

Комсомольская правда08:50
Дождь

В России впервые за два месяца выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19

Дождь03:34
РБК

В России впервые с середины июля COVID-19 заразились более 6 тыс. человек

РБК04:11
РИА Новости

В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом

РИА Новости03:54
Коммерсантъ

В России впервые с июля выявлено шесть тысяч заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:36
Фонтанка.Ру

По России более шести тысяч новых случаев коронавируса впервые за два месяца. В Петербурге также продолжается рост заболеваемости

Фонтанка.Ру03:36
ТАСС

В РФ впервые за два месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 6 тыс

ТАСС07:05

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новостивчера в 02:31
786

В «Артеке» у сотрудников нашли коронавирус

У троих сотрудников международного детского центра "Артек" подтверждено заражение коронавирусом за последнюю неделю, сообщается в официальной группе "Артека" "ВКонтакте" 18 сентября.
REGNUMвчера в 15:02
14

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.
РИА Новости08:41
1

Размеры игр Sony для PS5 и онлайн на 6 человек в ремейке Demon’s Souls

Вдобавок на сайте магазина появилась информация о том, что в онлайне ремейка Demon's Souls смогут одновременно участвовать до 6 игроков, хотя в оригинале было лишь 4 человека (1 хост, 2 дружественных фантома и 1 захватчик).
Игромания.ру06:21
3

Урал — Зенит 0:1 (Перерыв)

Рекорд клуба удерживает Александр Кержаков, на счету которого 120 точных ударов. (Кирилл Бурдаков) Лучшие бомбардиры "Зенита" в чемпионатах России Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2001-2006, 2010-2015, 2016/17 289120 Артем Дзюба 2015-н.в.
Спорт-Экспресс09:59

МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
44

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсовет17 сентября в 01:59
56