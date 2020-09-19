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Интерфакс
Интерфакс

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 6 065 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля. Накануне в России было выявлено 5 905 случаев, до этого - 5792, 16 сентября - 5670 случаев.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04
Подробнее о событии
ТАСС

В РФ впервые за два месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 6 тыс

ТАСС07:05
RT на русском

В Польше прирост случаев COVID-19 за сутки впервые превысил тысячу

RT на русском05:29
Интерфакс

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

Интерфакс03:31
РИА Новости

В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом

РИА Новости03:54
Коммерсантъ

В России впервые с июля выявлено шесть тысяч заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:36
Дождь

В России впервые за два месяца выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19

Дождь03:34
РБК

В России впервые с середины июля COVID-19 заразились более 6 тыс. человек

РБК04:11

Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.
Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами
ИА Красная Весна07:42

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Размеры игр Sony для PS5 и онлайн на 6 человек в ремейке Demon’s Souls

Вдобавок на сайте магазина появилась информация о том, что в онлайне ремейка Demon's Souls смогут одновременно участвовать до 6 игроков, хотя в оригинале было лишь 4 человека (1 хост, 2 дружественных фантома и 1 захватчик).
Игромания.ру06:21
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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