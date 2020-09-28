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Ведомости
Ведомости

В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 135 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573.В источнике
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Ведомости

В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев коронавируса

Ведомости03:39
Вести Воронеж

Впервые с июня в Черноземье выявили более 400 случаев коронавируса за сутки

Вести Воронежвчера в 04:19
Коммерсантъ Воронеж

Ежесуточный прирост инфицированных COVID-19 в Черноземье превысил 400 человек

Коммерсантъ Воронежвчера в 04:17
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Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан
Shraibikus News09:31
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Фиксируемый в последнее время рост заболеваемости коронавирусом объясняется формированием его сезонности, сообщила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ведомости11:01
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СК начал проверки из-за пожаров в Воронежской области

Воронеж, 28 сентября 2020, 14:49 — REGNUM Проведение процессуальных проверок по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность») организовано СУ СКР по Воронежской области по фактам пожаров в регионе, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.
REGNUM07:49

Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
РБК11:04

Помпео и генсек НАТО обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

«Госсекретарь Майкл Помпео говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество, ситуацию в Восточном Средиземноморье и важность единства Североатлантического альянса», - сообщается в публикации Госдепа.
ИА Красная Веснавчера в 11:52