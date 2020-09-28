В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев коронавируса
В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 135 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573.В источнике
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Впервые с июня в Черноземье выявили более 400 случаев коронавируса за сутки
Вести Воронежвчера в 04:19
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Ежесуточный прирост инфицированных COVID-19 в Черноземье превысил 400 человек
Коммерсантъ Воронежвчера в 04:17