Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРосфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок

Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга по итогам деятельности за прошлый год.
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В России впервые снизилось количество фирм-однодневок

Аргументы и Фактывчера в 06:30

Подсчитано количество фирм-однодневок в России

Росбалтвчера в 07:10

Фирм-однодневок в России стало меньше

Pravda.Ruвчера в 06:37

В России рекордно упало число фирм-однодневок

Lenta.ruвчера в 08:05

В России впервые снизилось количество фирм-однодневок

ИА Красная Веснавчера в 05:45

Число сомнительных финансовых сделок в России в 2019 году снизилось на 40%

Urbc.Ruвчера в 05:37

Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс

ПРАЙМвчера в 04:41
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Футбол

Гвардиола: «Уважаю „Арсенал“ за то, что они делают на поле, но не вне его»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от "Арсенала" (0:2) в полуфинале Кубка Англии рассказал о своём отношении к лондонскому клубу.
Soccer.ru 00:36
Политика

Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram

Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
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Общество

Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти

Общественная служба новостей вчера в 11:59
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
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Космос

Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу представляет собой национальное и арабское достижение, заявил президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян.
РИА Новости вчера в 21:10
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Космос

Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы

Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
LentaChel.ru 18 июля в 11:20
Кино

Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов

RuNews24.ru вчера в 08:41
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Происшествия

Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
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Финансы

Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита

Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
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Космос

В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит

REGNUM вчера в 04:13
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС вчера в 15:13
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Политика

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

РИА Новости вчера в 17:48
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
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Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН вчера в 17:40
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Здоровье

В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19

Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
АСН24 02:04
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Общество

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
Forbes 01:41
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

РИА Новости 02:26
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Музыка

Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
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Общество

В России могут установить срок службы жилых домов

Москва, 21 июля 2020, 09:11 — REGNUM В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов, с соответствующей инициативой в Министерство строительства и ЖКХ обратился Союз потребителей РФ.
REGNUM 02:11
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия вчера в 13:40
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Автоспорт

Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено

МонаВиста вчера в 11:53
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Здоровье

Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина

Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
НГС 01:23
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель

В целом, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent на 20 июля составит $42,6-43,4 за баррель».
Росбалт вчера в 02:59
Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
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Общество

Установлено, откуда коронавирус проник в Россию

Коронавирус попал в Россию не из Китая. б этом свидетельствуют результаты исследования СколТеха, сообщает ТАСС.
МонаВиста вчера в 09:53
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