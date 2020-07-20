Экономика
Экономика сегодняРосфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок
Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга по итогам деятельности за прошлый год.
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Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Футбол
Гвардиола: «Уважаю „Арсенал“ за то, что они делают на поле, но не вне его»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от "Арсенала" (0:2) в полуфинале Кубка Англии рассказал о своём отношении к лондонскому клубу.
Soccer.ru 00:36
Политика
Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
Общество
Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти
Общественная служба новостей вчера в 11:59
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
Космос
Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу представляет собой национальное и арабское достижение, заявил президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян.
РИА Новости вчера в 21:10
Космос
Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы
Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
LentaChel.ru 18 июля в 11:20
Кино
Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов
RuNews24.ru вчера в 08:41
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Финансы
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
Космос
В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит
REGNUM вчера в 04:13
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС вчера в 15:13
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
РИА Новости вчера в 17:48
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Здоровье
В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19
Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
АСН24 02:04
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
Forbes 01:41
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
РИА Новости 02:26
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Общество
В России могут установить срок службы жилых домов
Москва, 21 июля 2020, 09:11 — REGNUM В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов, с соответствующей инициативой в Министерство строительства и ЖКХ обратился Союз потребителей РФ.
REGNUM 02:11
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия вчера в 13:40
Автоспорт
Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено
МонаВиста вчера в 11:53
Здоровье
Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина
Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
НГС 01:23
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель
В целом, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent на 20 июля составит $42,6-43,4 за баррель».
Росбалт вчера в 02:59
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Общество
Установлено, откуда коронавирус проник в Россию
Коронавирус попал в Россию не из Китая. б этом свидетельствуют результаты исследования СколТеха, сообщает ТАСС.
МонаВиста вчера в 09:53