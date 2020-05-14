Общество
REGNUMВ России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
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с чего всё началось
В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902). Кофе завозили в основном из Вьетнама, Бразилии и Италии, чай — из Индии, Шри-Ланки и Кении.РБК00:00
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Здоровье
Мурашко оценил число госпитализированных с коронавирусом в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что стране удалось достичь баланса между числом госпитализированных и выписанных из больниц пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 11:05
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
Политика
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 04:56
Политика
МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия
В Подмосковье трое мужчин изнасиловали девочку-подростка
В Богородском городском округе трое мужчин изнасиловали 16-летнюю девочку.
Оka.fm вчера в 06:00
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Экономика
Малому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы
Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса.
Афанасий-бизнес вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в коме по неназванной причине
Gazeta.SPb вчера в 16:34
Политика
В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО
Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 14:35
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:31
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс вчера в 06:07
Здоровье
Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения.
РБК 03:36
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии.
РИА Новости 00:28
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Технологии
Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Office
В онлайн-магазине Microsoft Store началась бесплатная раздача офисного пакета Ultra Office.
Российская газета 12 мая в 10:00
Общество
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха: Росприроднадзор предложил исключить мнение граждан при оценке этого показателя в крупных промышленных центрах в рамках национального проекта «Экология».
Lenta.ru 04:43
Общество
ПФР объяснил порядок получения 10 тысяч рублей для семей с детьми
Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил условия получения выплаты в 10 тыс. руб. семьями с детьми от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 04:37