Общество
ТАССВ России впервые стали потреблять кофе больше, чем чай
Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн и впервые превысило потребление чая. Об этом говорится в материалах Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе".
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с чего всё началось
В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т. Данные об импорте, которые РБК рассчитал на основе данных Федеральной таможенной службы, подтверждают численное превосходство кофе.РБК00:00
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Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала об отношениях с агрессором
Регина Тодоренко рассказала об отношениях с агрессором Регина Тодоренко дала первое интервью после скандала.
Экспресс газета 01:18
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Общество
В Минпросвещения заявили о переносе ЕГЭ
В Минпросвещения 13 мая заявили о переносе сроков сдачи ЕГЭ на более поздний срок.
Peterburg2.ru вчера в 06:58
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Общество
Глава Гайского городского округа госпитализирован с коронавирусом
У главы Гайского городского округа Оренбургской области Олега Папунина выявили коронавирус. Семь человек контактировали с чиновником.
Orenonline.ru 02:08
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
Американские компания Sikorsky и Boeing продолжают летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Российская газета 07:45
Политика
Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
Газета.Ru 07:32
Здоровье
В Воронежской области число случаев коронавируса превысило тысячу
В Воронежской области число пациентов с коронавирусом за сутки выросло на 45, общее количество заболевших составило 1028, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:41
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Экономика
«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле
Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Вести.Ru 04:54
Происшествия
СК предъявил обвинение бизнесмену Бойко-Великому
Следственный комитет России предъявил в окончательной редакции обвинение бизнесмену Василию Бойко-Великому за растрату при оформлении невозвратных кредитов в размере 89 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Викторию Шонину.
Газета.Ru 06:53
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 13 июня
Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт вчера в 11:48
Политика
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс.
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия
В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19
Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12
Единоборства
Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что планы относительно проведения поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи изменились.
Чемпионат вчера в 06:30
Здоровье
Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана
По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
Черновик 02:47
Хоккей
Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты
Чемпионат вчера в 10:40
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Религия
В Черногории ранили свыше 20 полицейских в ходе беспорядков
Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован в результате беспорядков, произошедших в среду в городах Никшич и Плевля, десятки человек были задержаны, сообщило в четверг управление полиции.
РИА Новости 06:39
Недвижимость
В Москве обвалились продажи квартир
В старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тысячи договоров — на 45 процентов меньше в сравнении с мартом 2020-го и на 46,4 процента ниже продаж апреля прошлого года.
Lenta.ru 06:51