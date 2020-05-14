В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т. Данные об импорте, которые РБК рассчитал на основе данных Федеральной таможенной службы, подтверждают численное превосходство кофе.

с чего всё началось

Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн и впервые превысило потребление чая. Об этом говорится в материалах Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе".

В России впервые стали потреблять кофе больше, чем чай

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