Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус нового типа.

с чего всё началось

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Это поможет разработать средства профилактики и лечения COVID-19.

В России впервые выделили антитела против коронавируса

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