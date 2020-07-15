Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России впервые выделили антитела против коронавируса

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Это поможет разработать средства профилактики и лечения COVID-19.
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с чего всё началось

Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус нового типа.
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Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

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