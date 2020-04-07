Число заразившихся коронавирусом в России впервые за сутки превысило 1000 человек – оперативный штаб сообщил о 1154 новых случаях заболевания, 697 из них в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 7497 человек.

В России впервые выявили более 1000 случаев коронавируса за сутки

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