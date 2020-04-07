Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России впервые выявили более 1000 случаев коронавируса за сутки

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Число заразившихся коронавирусом в России впервые за сутки превысило 1000 человек – оперативный штаб сообщил о 1154 новых случаях заболевания, 697 из них в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 7497 человек.
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697 из 1154 нововыявленных случаев Covid-19 в РФ обнаружены у москвичей

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Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил 1 тыс. человек

Интерфакс03:34

В России впервые выявили более 1000 случаев коронавируса за сутки

Ведомости03:31
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
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Вести.Ru вчера в 15:44
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За сутки в России заразилось коронавирусом 1154 человека

В России за последние сутки 6-7 апреля зафиксировано 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах страны.
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Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
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Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
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Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 01:18
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СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Общество

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Новый Калининград Российские железные дороги (РЖД) вводят особый режим продажи билетов, который позволит пассажирам поездов держать дистанцию друг от друга не менее 1 метра.
Новый Калининград.Ru 02:39
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
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Слух: Resident Evil 8 получит подзаголовок Village

Вокруг Resident Evil 8 возникает всё больше слухов и утечек — сиквел может получить подзаголовок Village, благодаря чему первые четыре цифры при должном дизайне могут образовать римскую восьмёрку (VIII).
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Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
РИА Новости 08:07
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Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

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Начал работу стриминговый сервис коротких видео Quibi

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В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
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В минувшем сезоне «Салават» добился выхода во второй раунд Кубка Гагарина.
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В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:09
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Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
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Mahindra отказалась финансировать SsangYong

По данным JATO Dynamics, в прошлом году SsangYong реализовал в Европе 14 627 автомобилей (-10%).
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В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
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Михельсон потерял первое место в списке Forbes

Владимир Потанин занял первое место среди россиян в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.
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Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
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За неделю в Самарской области существенно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - на 29,9%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор по итогам мониторинга с 30 марта по 5 апреля.
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МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Коммерсантъ 03:45
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