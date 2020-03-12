Стало известно о первом случае выявления коронавируса COVID-19 у ребенка на территории Российской Федерации. Об этом заявил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения данного заболевания.

Коронавирус у ребенка впервые выявили в России

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