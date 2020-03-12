Коронавирус
Регион onlineКоронавирус у ребенка впервые выявили в России
Стало известно о первом случае выявления коронавируса COVID-19 у ребенка на территории Российской Федерации. Об этом заявил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения данного заболевания.
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Авто
Nissan возобновил работу своего завода в китайской провинции Хубэй
Японский автопроизводитель Nissan Motors намерен восстановить работу своего сборочного завода в китайской провинции Хубэй в течение этой недели.
Спорт
Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
Армия и оружие
Боевики сбили в Сирии российский беспилотник «Орлан-10»
Религия
РПЦ призвала к усиленной молитве в связи с эпидемией коронавируса
Орган управления Русской православной церкви просит «архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян» молиться «о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Политика
Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол
Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Здоровье
В Свердловской области ограничили проведение массовых мероприятий
Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, предварительно продлятся до конца апреля, об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Экономика
В Кузбассе запустили вторую очередь вагоноремонтного предприятия
На Кузбасском вагоноремонтном предприятии (КВРП) ввели в строй вторую производственную очередь.
Экономика
В распоряжении Украины осталось менее $3 млрд «живых» денег
Киев, 11 марта 2020, 10:49 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать печальную ситуацию в экономике страны после очередного витка мирового финансового кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 марта.
Армия и оружие
Российские субмарины станут невидимыми для противника
Новые системы позволят российским ракетоносцам вести скрытую работу В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Футбол
Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов
На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
Космос
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус
Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит новые возможности зума
Здоровье
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
Энергетика
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии
Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.