Коронавирус
МИР 24В России впервые выявлено менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки
В штабе добавили, что в общей сложности в стране зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) COVID-19 в 85 регионах. Стоит отметить, что прирост новых случаев коронавируса за сутки в России впервые опустился ниже девяти тысяч.
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В России впервые с 1 мая выявили менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки
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