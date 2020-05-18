В штабе добавили, что в общей сложности в стране зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) COVID-19 в 85 регионах. Стоит отметить, что прирост новых случаев коронавируса за сутки в России впервые опустился ниже девяти тысяч.

В России впервые выявлено менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки

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