Коронавирус

МИР 24МИР 24В России впервые выявлено менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки

В штабе добавили, что в общей сложности в стране зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) COVID-19 в 85 регионах. Стоит отметить, что прирост новых случаев коронавируса за сутки в России впервые опустился ниже девяти тысяч.
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В России за сутки выявили 8 926 новых случаев заражения коронавирусом

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В России впервые с 1 мая за сутки выявили менее 9 тыс. зараженных COVID

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В России впервые с 1 мая выявили менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

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В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции

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В Москве третий день подряд выявляют менее 4 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки

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Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Никас Сафронов рассказал о сексуальной жизни с Натальей Ветлицкой

В результате между знаменитостями произошла интимная близость. Сафронов отметил, что инициатором этого была Наталья Ветлицкая, а не он.
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В Сбербанке сообщили о росте одобрений кредитов застройщикам

В первом квартале 2020 года в Сбербанк поступило на 6% меньше заявок от застройщиков, чем годом ранее, при этом уровень одобрения кредитов за этот период вырос на 49%, сообщил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
РИА Новости 05:42
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

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Видеотрансляция матча «Вердер» – «Байер» начнется в 21:30

Сегодня «Вердер» и «Байер» закрывают 26-й тур Бундеслиги. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры.
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Общество

В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 06:24
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Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»

"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
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Первичные тесты выявили коронавирус у 866 сотрудников ПАО «Полюс»

Северо-Енисейский район, Красноярский край, 18 мая 2020, 14:12 — REGNUM У 866 сотрудников ПАО «Полюс» первичный тест на коронавирус дал положительный результат.
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Политика

На Украине хотят переименовать страну в Русь

Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
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Здоровье

В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников

В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Общество

Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
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Шоу-бизнес

Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф

Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
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В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru вчера в 01:15
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Кино

Во втором сезоне The Witcher появится новый ведьмак

Создатели сериала The Wітснеr ввели во второй сезон нового персонажа, которого не было ни в книгах Анджея Сапковского, ни в играх по вселенной.
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Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем

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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
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Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать заказы Huawei

Синьчжу, 18 мая 2020, 12:31 — REGNUM Крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC прекратила прием заказов от китайского производителя Huawei Technologies из-за ужесточения со стороны США контроля за соблюдением санкций в отношении китайской компании.
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
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Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
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Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
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Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ

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Ученые назвали самый полезный для сердца продукт

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В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом

Белгород, 18 мая 2020, 14:28 — REGNUM Одиннадцатый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки.
REGNUM 07:28
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В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
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Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
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