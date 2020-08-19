В России впервые за два года выросло количество фальшивых денег
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Количество выявленных фальшивых банкнот в первом полугодии 2020 года выросло до 19,304 тысячи и впервые превысило 18 тысяч в этот период за последние два года, следует из статистки ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Фейк от купюр: в РФ впервые с 2018-го вырос объем фальшивых банкнот
За январь–июнь в России ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Было обнаружено на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет.
Известия17:01
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