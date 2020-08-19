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Вести.Ru
Вести.Ru

В России впервые за два года выросло количество фальшивых денег

Количество выявленных фальшивых банкнот в первом полугодии 2020 года выросло до 19,304 тысячи и впервые превысило 18 тысяч в этот период за последние два года, следует из статистки ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Фейк от купюр: в РФ впервые с 2018-го вырос объем фальшивых банкнот

За январь–июнь в России ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Было обнаружено на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет.
Известия17:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Как распознать фальшивую купюру в 5000 рублей?

Аргументы и Факты06:53
Телеканал 360°

Объем фальшивых купюр в России увеличился впервые за 2 года

Телеканал 360°01:27
НДН.инфо

Новосибирск стал лидером по фальшивым деньгам

НДН.инфовчера в 02:58
ТАСС

«Известия»: в России впервые за два года увеличился оборот фальшивых банкнот

ТАСС21:12
Lenta.ru

В России стало больше фальшивых денег

Lenta.ru19:29
Известия

В России впервые за два года вырос оборот фальшивых банкнот

Известия18:17
Московский Комсомолец

В России вырос оборот фальшивых денег

Московский Комсомолец00:05

СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании.
СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян
ТАСС06:08
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Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО).
Российский космонавт с МКС заснял НЛО
Lenta.ru07:50
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов

Документ предполагает, что после 1 января 2021 года заново открыться смогут заведения в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах с площадью зала не менее 25 м. В конце августа законопроект планируют обсудить на заседании рабочей группы, пишет телеканал «78».
Известия06:36
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБК06:31
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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