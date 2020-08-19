Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

В России впервые за два года выросло количество фальшивых денег

Количество выявленных фальшивых банкнот в первом полугодии 2020 года выросло до 19,304 тысячи и впервые превысило 18 тысяч в этот период за последние два года, следует из статистки ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Фейк от купюр: в РФ впервые с 2018-го вырос объем фальшивых банкнот

За январь–июнь в России ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Было обнаружено на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет.
Известия17:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Как распознать фальшивую купюру в 5000 рублей?

Аргументы и Факты06:53
Известия

В России впервые за два года вырос оборот фальшивых банкнот

Известия18:17
Московский Комсомолец

В России вырос оборот фальшивых денег

Московский Комсомолец00:05
ТАСС

«Известия»: в России впервые за два года увеличился оборот фальшивых банкнот

ТАСС21:12
Lenta.ru

В России стало больше фальшивых денег

Lenta.ru19:29
Телеканал 360°

Объем фальшивых купюр в России увеличился впервые за 2 года

Телеканал 360°01:27
НДН.инфо

Новосибирск стал лидером по фальшивым деньгам

НДН.инфовчера в 02:58

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Интерфакс17 августа в 08:58
735

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
Коммерсантъ03:25
860

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
32

Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Выборы президента Белоруссии не были идеальными и белорусское руководство это признает, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале "Россия-1".
Национальная служба новостей06:50
45