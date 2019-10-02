Общество

KM.ruKM.ruВ России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

В России зафиксировано снижение рынка интернет-пиратства впервые за пять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила
, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ05:02

Подробнее о событии

Эксперты: рынок интернет-пиратства в России упал впервые за пять лет

Газета.Ru04:01

Интернет-пираты потеряли четверть российского рынка

Ведомости02:00

Эксперты предсказали сокращение рынка пиратского видео в РФ более чем на четверть

Интерфакс02:15

Эксперты: рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение

ТАСС02:07

Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

РИА Новости02:05

Доходы российских интернет-пиратов упали

Lenta.ru02:03

Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

РБК02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
Происшествия

В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

РИА Новости 23:15
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Технологии

Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС

Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Телеканал 360° вчера в 07:10
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
РИА Новости 20:48
Футбол

Сын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх

РБК 05:28
Политика

Владимир Путин посетит Будапешт

Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
ГЛАС.RU 29 октября в 11:51
Гаджеты

Представлен не требующий регистрации мини-дрон

Компания DJI представила дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать, сообщает издание Astera.
Профиль 05:49
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант 01:23
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

Автоновости дня 04:45
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Экономика

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%.
Известия 20:14
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия 17:32
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости 16:50
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Происшествия

В детском саду в Нарьян-Маре неизвестный зарезал ребенка

В Нарьян-Маре неизвестный мужчина зашел на территорию детского сада «Сказка» и убил ножом шестилетнего ребенка.
ТК Звезда 08:55
Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа вчера в 12:08
Авто

Renault выпустит новый бюджетный седан длиной менее 4 метров

Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Автоновости дня вчера в 09:31
Происшествия

Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru 22:31
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Космос

Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса

Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
Хайтек+ 03:36
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС 17:37
Гаджеты

Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают

Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
iXBT.com вчера в 07:04
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт 17:19
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное