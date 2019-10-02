с чего всё началось

В России зафиксировано снижение рынка интернет-пиратства впервые за пять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

В России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

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