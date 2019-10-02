Общество

KM.ruKM.ruВ России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

В России зафиксировано снижение рынка интернет-пиратства впервые за пять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
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с чего всё началось
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила
, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ05:02

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Эксперты: рынок интернет-пиратства в России упал впервые за пять лет

Газета.Ru04:01

Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

РИА Новости02:05

Эксперты предсказали сокращение рынка пиратского видео в РФ более чем на четверть

Интерфакс02:15

Эксперты: рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение

ТАСС02:07

Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

РБК02:54

Доходы российских интернет-пиратов упали

Lenta.ru02:03

Интернет-пираты потеряли четверть российского рынка

Ведомости02:00
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Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

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Ведомости 17:04
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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News.ru вчера в 06:16
Общество

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Профиль вчера в 16:56
Происшествия

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РБК 14:46
Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
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Автоспорт

Формула 1 утвердила регламент на 2021 год

На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
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53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике

На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru 05:28
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Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Газета.Ru 14:55
Происшествия

В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
Вести.Ru 18:38
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Единоборства

Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.
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Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Футбол

«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет с ЦСКА

«Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и прошел в следующий раунд.
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Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Футбол

Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
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Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Авто

Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы

Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
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Шоу-бизнес

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН вчера в 09:53
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
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Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

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Экономика

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Политика

Депутат Верховной рады расплакалась из-за игнорирования ее поправок

Известия 14:42
Транспорт

Названа дата запуска первых двух линий МЦД

Власти Подмосковья назвали предположительную дату запуска двух маршрутов Московских центральных диаметров.
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Экономика

Власти РФ вымаривают страну денежным голодом – Михаил Делягин

Закономерный результат политики российского государства состоит в том, что большинство граждан России не могут позволить себе ипотечный кредит, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Армия и оружие

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
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