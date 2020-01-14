Авто
Российская газетаАЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Объем продаж по итогам нынешнего года составит 1,72 миллиона автомобилей.
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Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Общество
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Кино
Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»
Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Биатлон
Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Политика
Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Футбол
Газзаев настаивает на расширении РПЛ до 18 команд
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев настаивает на расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18-ти команд, сообщает "Спорт день за днем".
Гаджеты
Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года
Известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал на своём YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором рассказал, какие же устройства оказались самыми прочными в 2019 году.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Сервис доставки продуктов Golama закрывается
Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Общество
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Шоу-бизнес
Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой
Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Происшествия
Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде
Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.
Армия и оружие