Авто

Российская газетаРоссийская газетаАЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Объем продаж по итогам нынешнего года составит 1,72 миллиона автомобилей.
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