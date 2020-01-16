Экономика
РБКВ России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте группы ПИК, крупнейшего застройщика жилья в России.
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Политика
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«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
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"Проект": Росреестр скрыл имя Мишустина в документах на особняк на Рублевке Росреестр переименовал владельцев элитного особняка кандидата в премьер-министры Михаила Мишустина в "Российскую Федерацию", сообщает "Проект".
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Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
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СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
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В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
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Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Японии
Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
Экономика
Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства
Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
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Новый трейлер ремейка Resident Evil 3 посвятили Немезису
Компания Capcom выпустила новый трейлер ремейка survival horror Resident Evil.
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Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
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Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
Футбол
Сарри: «Роналду не играл из-за синусита»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после победы над "Удинезе" (4:0) в 1/8 финала Кубка Италии объяснил отсутствие в заявке нападающего Криштиану Роналду.
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Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск
Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
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Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
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Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium
Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
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