Экономика
РБКВ России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте группы ПИК, крупнейшего застройщика жилья в России.
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Происшествия
Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке
Хоккей
Передача «Ковальчука» не уберегла «Монреаль» от поражения «Чикаго»
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Политика
Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат
Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Политика
Президент встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Владимир Путин встретится сегодня с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Экономика
Фастфуд занял половину рынка общепита
Фото: John Vasilopoulos / Pexels По итогам января-октября 2019 года на долю общепита пришлось 51% расходов россиян на общепит, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование NPD Group.
Политика
Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
15 января президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации.
Наука
ИИ может забывать информацию благодаря быстрому методу
Учеными из Стэнфордского университета был предложен метод эффективного удаления записей из моделей ИИ.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Общество
Материнский капитал начнут выплачивать за рождение первого ребенка
Уточняется, что за первого ребенка семьям будут выплачивать по 466 000 рублей, а при рождении второго ребенка материнский капитал будет увеличен до 616 000.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Армия и оружие
Помпео угрожает ликвидацией российских генералов по сценарию Сулеймани
Генсек США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Кино
«Особенные»: самая выстраданная картина авторов хита «1+1»
Общество
В Гидрометцентре пообещали отсутствие крещенских морозов в этом году
«Крещенских морозов не будет», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Культура
Машков прокомментировал то, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»
Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар".
Армия и оружие
NYT: США возобновили совместные с Ираком операции против ИГ
Армия США возобновила совместные с Ираком операции против террористической группировки «Исламское государство»*, которые были прерваны в начале января, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи прокомментировала развод дочери и Телегина
Мать известной певицы Пелагеи Светлана Ханова, которая является продюсером исполнительницы, прокомментировала развод своей дочери с хоккеистом столичного ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Технологии
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Ученые Цюрихского университета создали 18-каратное золото, по свойствам напоминающее пластик.