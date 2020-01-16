Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте группы ПИК, крупнейшего застройщика жилья в России.

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

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