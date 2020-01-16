Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.

с чего всё началось

Пресс-служба ПИК уточнила, что с конца декабря 2019 года с помощью онлайн-оплаты проведено 12 сделок. Безналичный расчет картой любого банка возможен только при стопроцентной оплате квартиры.

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

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