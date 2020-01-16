Общество

РБКРБКВ России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Пресс-служба ПИК уточнила, что с конца декабря 2019 года с помощью онлайн-оплаты проведено 12 сделок. Безналичный расчет картой любого банка возможен только при стопроцентной оплате квартиры.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России квартиру теперь можно купить с помощью карточки

URA.Ru06:28

В России запустили сервис онлайн-оплаты квартир картами

ТАСС04:13

Покупатели квартир в новостройках впервые смогут расплачиваться картой

Интерфакс01:36

В России появилась возможность онлайн-оплаты недвижимости банковскими картами

Коммерсантъ02:26

Сбербанк запустил онлайн-оплату при покупке квартир

Rambler News Service02:22

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Ведомости03:11

ПИК и Сбербанк создали механизм покупки жилья по банковской карте

РБК01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
RT на русском 08:46
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК 11:28
Гаджеты

Intel удалось значительно поднять частоту процессоров Tiger Lake

Компания Intel формально анонсировала процессоры для мобильных ПК Tiger Lake на выставке CES 2020 на прошлой неделе.
iXBT.com 08:57
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:53
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Политика

Путин назначил Мишустина премьер-министром

Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 08:19
Биатлон

Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Российская газета 10:17
Политика

Михаил Мишустин попал в базу «Миротворца»

В обосновании для внесения в базу украинского сайта говорится о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также о «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Новые Известия 04:24
Политика

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:13
Космос

У ближайшей к нам звезды может быть вторая похожая на Землю планета

Изначально исследователи предполагали, что Проксима b – ближайшая к Земле каменистая планета, больше всего похожа яна Землю по всем своим характеристикам.
ТАСС Наука 04:22
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

В Москве 15-летний ученик восьмого класса устроил дебош в школе и избил 61-летнюю учительницу за то, что та сломала его наушники.
Lenta.ru 09:53
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Дима Билан готовится к очередной операции на ноге

Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Актуальные Новости 09:35
Футбол

Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Советский спорт 09:32
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений

Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Lenta.ru 12:32
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына

Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Вестник 09:00
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
Политика

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
РИА Новости 10:20
Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка с трех до семи лет с 1 января текущего года.
Inkazan вчера в 04:45
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Происшествия

Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Российская газета вчера в 06:49
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Происшествия

СК отказался возбуждать уголовное дело против «шамана» Габышева

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении оппозиционера Александра Габышева, называющего себя «шаманом».
Московский Комсомолец 08:53
Происшествия

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Политика

Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
РБК 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное