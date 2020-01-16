Общество
РБКВ России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Пресс-служба ПИК уточнила, что с конца декабря 2019 года с помощью онлайн-оплаты проведено 12 сделок. Безналичный расчет картой любого банка возможен только при стопроцентной оплате квартиры.
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с чего всё началось
Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.РБКвчера в 23:00
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Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
Гаджеты
Intel удалось значительно поднять частоту процессоров Tiger Lake
Компания Intel формально анонсировала процессоры для мобильных ПК Tiger Lake на выставке CES 2020 на прошлой неделе.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Политика
Михаил Мишустин попал в базу «Миротворца»
В обосновании для внесения в базу украинского сайта говорится о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также о «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Космос
У ближайшей к нам звезды может быть вторая похожая на Землю планета
Изначально исследователи предполагали, что Проксима b – ближайшая к Земле каменистая планета, больше всего похожа яна Землю по всем своим характеристикам.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
В Москве 15-летний ученик восьмого класса устроил дебош в школе и избил 61-летнюю учительницу за то, что та сломала его наушники.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений
Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет
Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка с трех до семи лет с 1 января текущего года.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Происшествия
СК отказался возбуждать уголовное дело против «шамана» Габышева
СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении оппозиционера Александра Габышева, называющего себя «шаманом».
Политика
Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.