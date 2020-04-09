Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда. Правила будут действовать до конца 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать102

Подробнее о событии

Мишустин сообщил о возможности зарегистрироваться на бирже труда онлайн

РБК08:12

Мишустин одобрил меры поддержки для людей, потерявших работу

URA.Ru06:33

Мишустин анонсировал регистрацию безработных онлайн

Rambler News Service06:10

Мишустин: порядок регистрации безработных упрощается

Вести.Ru06:28

В России временно упростят регистрацию безработных

RT на русском06:23

Безработные в России смогут до конца года регистрироваться на бирже труда онлайн

Интерфакс06:18

Мишустин: назначение пособий по безработице переводится в онлайн-режим до конца года

ТАСС06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Общество

Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год

Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
Авторадио 02:56
Кино

Студия Михаила Зыгаря и «Яндекс» запустили проект «Настоящий 1945»

Студия Михаила Зыгаря «История Будущего» вместе с издательством «Яндекса» запустили проект «Настоящий 1945».
Афиша Daily 08:37
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Политика

Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Энергетика

В России могут временно заморозить индексацию цен на газ

«ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — говорится в сообщении.
REGNUM 08:16
Общество

В Севастополе на коронавирус проверяют ещё двух человек

Симферополь, 9 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Вместе с севастопольцем, у которого предварительно подтвердили коронавирус, госпитализировали в инфекционную больницу ещё двух человек.
REGNUM 08:38
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Общество

Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Вечерняя Москва 08:47
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

СК начал проверку из-за фейка о заражении медиков коронавирусом

В Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой на одном из каналов в Telegram, о массовом заражении коронавирусом медиков.
RT на русском 07:17
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Общество

Состояние Бориса Джонсона улучшается

Выступая на пресс-брифинге в среду, Сунак пояснил, что глава правительства по-прежнему находится в реанимации, однако его состояние улучшается.
Инфорос вчера в 15:18
Происшествия

В Москве полиция с помощью оружия остановила подозрительный автомобиль

Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль, пытавшийся скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 08:36
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Политика

Песков уточнил позицию России по нефти

Песков добавил, что все детали будут обсуждаться уже в ходе рабочего процесса на телеконференции, так что осталось ее дождаться.
RuNews24.ru 07:37
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Авто

Начался прием заказов на аналог Nissan X-Trail

Nissan и Dongfeng объявили старт приема заявок на новый кроссовер под брендом Venucia.
Новые автомобили вчера в 00:48
Политика

Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
ТАСС вчера в 13:25
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Политика

МИД Украины: Киев продолжит обвинять РФ в крушении рейса MH17

Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.
REGNUM 06:44
Здоровье

В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом

В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 07:52
Здоровье

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
АМИТЕЛ 03:46
Шоу-бизнес

Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми

Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Летидор вчера в 08:21
Происшествия

Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
REGNUM 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное