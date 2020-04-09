Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда. Правила будут действовать до конца 2020 года.
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В России временно упростят регистрацию безработных

RT на русском06:23

Мишустин: назначение пособий по безработице переводится в онлайн-режим до конца года

ТАСС06:32

Мишустин: порядок регистрации безработных упрощается

Вести.Ru06:28

В России упрощается порядок регистрации безработных

Газета.Ru06:26

Мишустин одобрил меры поддержки для людей, потерявших работу

URA.Ru06:33

Безработные в России смогут до конца года регистрироваться на бирже труда онлайн

Интерфакс06:18

Мишустин анонсировал регистрацию безработных онлайн

Rambler News Service06:10
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Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
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В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

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Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
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Авто

Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС

Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.
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В России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76.
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Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

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Мишустин: инвалидность продлят автоматически

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Общество

В Оренбуржье ужесточили меры к приезжающим из других регионов

Согласно документу, все въезжающие в наш регион обязаны заполнять анкету, указывая в ней сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона.
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Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
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Хоккей

Агент: «Индрашис хочет остаться в московском „Динамо“»

Александр Черных, агент нападающего «Динамо» Микса Индрашиса, в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым рассказал о будущем хоккеиста.
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Экономика

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
РБК 06:50
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Энергетика

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«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
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Общество

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РЕН ТВ вчера в 15:03
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Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Общество

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Известия 06:46
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Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
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Орелград 07:18
Экономика

Антикризисных мер мало для спасения экономики

За пять дней правительству и ЦБ предстоит согласовать второй антикризисный пакет, который должен помочь компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников, напутствовал Путин.
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Транспорт

Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля

Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.
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Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
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Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
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ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ 07 апреля в 09:18
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Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
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Опубликовано видео работы российских военных медиков в Италии

Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как работают российские медики в полевом госпитале в Бергамо.
РИА Новости 02:33
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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