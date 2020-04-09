Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда. Правила будут действовать до конца 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

Мишустин сообщил о возможности зарегистрироваться на бирже труда онлайн

РБК08:12

Мишустин: порядок регистрации безработных упрощается

Вести.Ru06:28

Мишустин: назначение пособий по безработице переводится в онлайн-режим до конца года

ТАСС06:32

Мишустин одобрил меры поддержки для людей, потерявших работу

URA.Ru06:33

В России упрощается порядок регистрации безработных

Газета.Ru06:26

В России временно упростят регистрацию безработных

RT на русском06:23

Мишустин анонсировал регистрацию безработных онлайн

Rambler News Service06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Здоровье

Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Нижегородской области

Скончалась 81-летняя пациентка. Сегодня губернатор Нижегородской области сообщил о третьей жертве коронавируса на территории региона.
Патриоты Нижнего 10:15
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Общество

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
ТАСС 08:09
Происшествия

В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей

Мужчина в Пятигорске закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявил их заложниками и потребовал большой выкуп, написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 09:47
Энергетика

Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 08:41
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Piter.tv 09:17
Происшествия

МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве

Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Известия 07:43
Энергетика

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
АК&М 09:54
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга

Газета.Ru 10:05
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
РБК 10:13
Авто

КамАЗ объявил, когда появится премиальный тягач

Начало полноценного серийного выпуска планируется летом 2020 года и КамАЗы-54901 сразу появятся у дилеров.
Car.ru вчера в 23:30
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Происшествия

На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу

Российская газета 09:34
Общество

Президент подписал указ о выплате семьям с детьми по 5 тысяч рублей

Согласно документу, семьи, имеющие право на маткапитал, в апреле – июне получат по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Пенза-взгляд 07 апреля в 13:23
Политика

Путин поручил продлить водительские права автоматически

Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Авторамблер вчера в 09:47
Энергетика

Страны ОПЕК+ начали совещание в формате видеоконференции

Страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, начали совещание в формате видеоконференции по мерам, которые необходимо предпринять для стабилизации цен на нефтяном рынке в условиях пониженного спроса из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10:37
Происшествия

20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани

11 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Сочи, четыре – в Геленджике, три – в Краснодаре, два – в Анапе, где коронавирус подтвердился у ребенка 5 лет и подростка 17 лет, говорится в сообщении.
Кавказский узел 06:50
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 07 апреля в 08:24
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

Эксперты оценили успехи губернаторов в борьбе с коронавирусом

Центр особенно отметил его успехи в поддержке бизнеса: Махонин ввёл льготы по налогу на имущество и доход для пострадавших сфер предпринимательства, стимулировал снижение арендной платы и увеличил размер аванса по госконтрактам.
Право.ру 06:52
Общество

В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья

Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Евразия Daily вчера в 05:23
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Технологии

ИСС имени Решетнева заявило о срыве графиков создания спутников

Ведущее российское спутникостроительное предприятие Роскосмоса - "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС) заявило о срыве графиков изготовления космических аппаратов из-за задержек в поставках комплектующих от своих субподрядчиков.
РИА Новости 03:24
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru 07:00
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Общество

Власти Москвы начали выплату пособий по безработице с доплатой

«Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7 370 рублей — доплата из бюджета Москвы», — сообщил градоначальник в своем блоге.
Известия 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное