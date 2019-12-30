Общество

RT на русскомRT на русскомВ России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием. Об этом заявил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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с чего всё началось

Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
РИА Новостивчера в 19:16

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В России все гражданские самолеты собираются переименовать

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Все производимые в РФ гражданские авиалайнеры могут переименовать

ПРАЙМвчера в 19:17

Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

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Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
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