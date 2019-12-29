Общество
Красное знамя (г. Касли)С нового года появятся электронные трудовые книжки
С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности. Цифровой аналог бумажного документа будет содержать сведения о занятости гражданина начиная с 2020 года.
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Авто
Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей
Один из очевидных ответов – собрать полмиллиона и купить RAV4 предыдущего, второго поколения: наши коллеги из Авито авто уверенно говорят, что за эту сумму можно купить живую машину.
Общество
Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании
«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) успешно начал работу и транспортирует газ из России в соответствии с подписанными договорами.
Армия и оружие
Более 60 кораблей ВМФ России встретили Новый год в Мировом океане
Свыше 60 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретили Новый год в дальних походах.
Общество
Ведущий Дибров заявил, что россиянам нравится цензура на телевидении
Российским зрителям нравится цензура на федеральных каналах, так как ее наличие становится еще одним поводом поругаться, что приносит им только удовольствие.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Авто
Geely выпустил семиместный кроссовер Geely VX11
Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
Происшествия
Двухлетний мальчик пропал в Амурской области
Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Экономика
Вступил в силу закон о продаже жилья без уплаты налога
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) с продаваемой квартиры, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку
С 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Наука
Названы облегчающие похмелье средства
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии не было в списке стран, который опубликован на сайте Кремля.
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) активно распространяется пневмония неизвестного происхождения, передает РИА Новости.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Общество
С первого января в России исчезнут контактные зоопарки
В других местах, где контактные зоопарки останутся, должны соблюдаться два новых правила: у каждого животного должна быть специальная зона, куда не могут заходить посетители, и укрытие, где зверь может скрыться при нежелании контактировать с человеком.
Происшествия
Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Политика
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Единоборства