С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности. Цифровой аналог бумажного документа будет содержать сведения о занятости гражданина начиная с 2020 года.

С нового года появятся электронные трудовые книжки

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