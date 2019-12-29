Общество

ТАССТАССВ России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
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В России вступил в силу закон об электронных трудовых книжках

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Цифровая трудовая: как перевести отношения с работой в новый формат

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Россияне c 1 января смогут перейти на электронные трудовые книжки

RT на русскомвчера в 21:36

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ТАССвчера в 16:03

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REGNUMвчера в 16:30

В 2020 году в России вводятся электронные трудовые книжки

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Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу в России

Телеканал 360°вчера в 23:33
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