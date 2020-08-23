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ТАСС
ТАСС

В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступает в силу в России с понедельника, он позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.В источнике
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ПРАЙМ

Страховщики ОСАГО теперь могут учитывать личностные факторы водителей при тарификации

ПРАЙМ17:16
РБК

В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

РБК17:05
ТАСС

В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

ТАСС17:03
РИА Новости

Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

РИА Новости17:21
URA.Ru

Изменения в ОСАГО усложнят жизнь автомобилистам

URA.Ruвчера в 02:49
Evo-rus.com

Автомобилисты в России стали реже жаловаться на страховщиков

Evo-rus.com21 августа в 09:30
Агентство страховых новостей

РСА: задержка с принятием нормативной базы ко второму этапу реформы в ОСАГО не помешает её старту с 24 августа

Агентство страховых новостей20 августа в 01:18

Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.
REGNUMвчера в 09:08
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«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.
Lenta.ru20 августа в 21:25
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Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру20 августа в 00:58
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВвчера в 10:33
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