В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
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Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступает в силу в России с понедельника, он позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.В источнике
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РСА: задержка с принятием нормативной базы ко второму этапу реформы в ОСАГО не помешает её старту с 24 августа
Агентство страховых новостей20 августа в 01:18