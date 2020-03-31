Коронавирус
ИнтерфаксВ России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
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В России планируют перепрофилировать медорганизации для лечения коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 07:24
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Космос
Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс
Экономика
Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры
31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Здоровье
На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом
Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Авто
Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции
В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Общество
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Биатлон
Драчева призвали уйти с поста главы СБР
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В США оценили ракетные послевоенные танки СССР
Кадры опубликованной видеозаписи демонстрируют испытания советского танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела».
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Энергетика
Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов
В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Общество
Фернандо Алонсо передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок
38-летний гонщик закупил и передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок.
Происшествия
Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение
Генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в РФ, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Шоу-бизнес
Михаил Полицеймако снова стал отцом
Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
Энергетика
Рынку нефти предсказали апокалипсис
Рынок нефти ожидает «апокалиптический» апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке.
Наука
В Китае нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции
Микробиологи из Гонконга обнаружили, что переливание крови от переболевших коронавирусом может помочь в лечении других зараженных людей.
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по Донецку — экстренное заявление Армии ДНР
Общество
Госдума ввела штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во время заседания 31 марта приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение режима карантина.
Путешествия
Практически все организованные туристы вернулись в Россию
Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила в среду пресс-служба Ростуризма.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Здоровье
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.