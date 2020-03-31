Коронавирус
ИнтерфаксВ России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
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В России планируют перепрофилировать медорганизации для лечения коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 07:24
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Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС
Система начнет работать с 3 апреля.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Политика
Российский самолет с медицинской помощью вылетел в США
Футбол
Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами
Политика
Песков: беглецам вроде Ходорковского не стоит давать эфир
Ходорковский преследуется по закону, поэтому давать ему слово некорректно, напомнил Песков и добавил, что не считает нужным предоставлять такого рода людям слово в эфире.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Технологии
В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
В свою очередь гендиректор "РусАТ" Михаил Турундаев отметил, что возглавляемая им компания изучила возможности для печати клапанов для аппаратов искусственой вентиляции легких, изготовила опытные образцы и готова наладить их серийное производство и поставки в медицинские учреждения.
Здоровье
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Политика
Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом
После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
Авто
В Сети показали первые фото возрожденной «Волги»
Относительно недавно в Сети появились сообщения о новой легковушке под маркой Волга, дебютной показ которой намечается на ближайшее время.
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в РФ
Как сообщает МедиаПоток, по словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, она надеется, что действия российских властей помогут сдержать темпы распространения инфекции, исключив повторение в нашей стране европейского сценария развития эпидемии.
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Общество
Табачные заводы Петербурга и Ленобласти приостановили работу
Табачные заводы «Петро» (принадлежит Japan Tobacco International) и «БАТ-СПб» (принадлежит «Бритиш Американ Тобако», БАТ) в Петербурге приостановили свою работу.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Музыка
Слепаков записал матерную песню про коронавирус
Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.