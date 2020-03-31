Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
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1 апреля в России начинается новый этап борьбы с CoV

Вести.Ru03:20

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Интерфакс01:12

Минздраву поручено представить предложения по перепрофилированию медорганизаций

РАПСИвчера в 07:53

В России будет проведена оценка возможности перепрофилирования медучреждений для приема больных коронавирусом

Гудоквчера в 08:53

Мишустин поручил подготовить список медучреждений для перепрофилирования на лечение коронавируса

Известиявчера в 07:51

В России планируют перепрофилировать медорганизации для лечения коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 07:24

Мишустин поручил оценить возможность перепрофилирования медучреждений

РЕН ТВвчера в 07:10
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС

Система начнет работать с 3 апреля.
Национальный журнал вчера в 17:35
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Политика

Российский самолет с медицинской помощью вылетел в США

Политическая Экспертиза вчера в 21:20
Футбол

Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами

Чемпионат вчера в 16:02
Политика

Песков: беглецам вроде Ходорковского не стоит давать эфир

Ходорковский преследуется по закону, поэтому давать ему слово некорректно, напомнил Песков и добавил, что не считает нужным предоставлять такого рода людям слово в эфире.
REGNUM 07:15
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Технологии

В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ

В свою очередь гендиректор "РусАТ" Михаил Турундаев отметил, что возглавляемая им компания изучила возможности для печати клапанов для аппаратов искусственой вентиляции легких, изготовила опытные образцы и готова наладить их серийное производство и поставки в медицинские учреждения.
Дни.ру 05:48
Здоровье

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Medvestnik.ru 05:25
Политика

Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
РБК 06:58
Политика

Песков: Москва и Эр-Рияд не ведут диалога по ситуации на рынке нефти

РИА Новости 06:49
Авто

В Сети показали первые фото возрожденной «Волги»

Относительно недавно в Сети появились сообщения о новой легковушке под маркой Волга, дебютной показ которой намечается на ближайшее время.
Pnzdrive 06:35
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в РФ

Как сообщает МедиаПоток, по словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, она надеется, что действия российских властей помогут сдержать темпы распространения инфекции, исключив повторение в нашей стране европейского сценария развития эпидемии.
МедиаПоток 02:17
Происшествия

У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний.
РБК 06:37
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
Общество

Табачные заводы Петербурга и Ленобласти приостановили работу

Табачные заводы «Петро» (принадлежит Japan Tobacco International) и «БАТ-СПб» (принадлежит «Бритиш Американ Тобако», БАТ) в Петербурге приостановили свою работу.
Коммерсантъ 05:22
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 06:42
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Музыка

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Piter.tv 05:47
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com 29 марта в 02:27
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
РИА Новости 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
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