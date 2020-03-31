Коронавирус
ИнтерфаксВ России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
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В России планируют перепрофилировать медорганизации для лечения коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 07:24
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Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке
"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
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Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Общество
Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи
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Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
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«Президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно», - сообщил Песков, добавив, что удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.
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Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Здоровье
В реанимации находятся трое пензенцев с коронавирусом
Александр Никишин подчеркивает, что в настоящее время в реанимации находятся три пациента с COVID-19: 1 человек находится на ИВЛ, 2 обеспечиваются кислородной поддержкой.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Футбол
Ибрагимович покинет летом «Милан»
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики при вирусной пневмонии не помогут.
Космос
Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны
Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Здоровье
Минздрав Италии: высокая смертность от коронавируса вызвана мягким сезоном обычного гриппа
Объяснением высокого количества смертей от коронавируса в Италии может быть аномально низкое число погибших в сезон обычного гриппа, пишет Bloomberg.
Общество
Бланки пропусков для работающих жителей Дона могут быть утверждены уже сегодня
В настоящее время бланки пропусков согласовываются, распоряжение об их выдаче может быть подписано губернатором Василием Голубевым уже сегодня, рассказал в пресс-центре «Дон-медиа» начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Валерьевич Осыченко.
Политика
Чубаров отменил «марш на Крым» из-за пандемии
Лидер Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России) Рефат Чубаров объявил о переносе так называемого "марша достоинства" в Крым из-за пандемии коронавируса.
Общество
Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса
Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Общество
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо
Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Происшествия
Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации
В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.