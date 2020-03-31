Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
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1 апреля в России начинается новый этап борьбы с CoV

Вести.Ru03:20

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Интерфакс01:12

Мишустин поручил оценить возможность перепрофилирования медучреждений

РЕН ТВвчера в 07:10

Минздраву поручено представить предложения по перепрофилированию медорганизаций

РАПСИвчера в 07:53

Мишустин поручил подготовить список медучреждений для перепрофилирования на лечение коронавируса

Известиявчера в 07:51

В России планируют перепрофилировать медорганизации для лечения коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 07:24

В России будет проведена оценка возможности перепрофилирования медучреждений для приема больных коронавирусом

Гудоквчера в 08:53
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Общество

Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке

"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
ТАСС вчера в 10:13
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Политика

Песков: Путин работает удаленно

«Президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно», - сообщил Песков, добавив, что удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.
TV BRICS 06:54
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Здоровье

В реанимации находятся трое пензенцев с коронавирусом

Александр Никишин подчеркивает, что в настоящее время в реанимации находятся три пациента с COVID-19: 1 человек находится на ИВЛ, 2 обеспечиваются кислородной поддержкой.
Пенза-Обзор 08:42
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Футбол

Ибрагимович покинет летом «Милан»

Матч ТВ 06:16
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики при вирусной пневмонии не помогут.
ФедералПресс 07:41
Космос

Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны

Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Территория новостей 30 марта в 11:07
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Здоровье

Минздрав Италии: высокая смертность от коронавируса вызвана мягким сезоном обычного гриппа

Объяснением высокого количества смертей от коронавируса в Италии может быть аномально низкое число погибших в сезон обычного гриппа, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ 06:18
Общество

Бланки пропусков для работающих жителей Дона могут быть утверждены уже сегодня

В настоящее время бланки пропусков согласовываются, распоряжение об их выдаче может быть подписано губернатором Василием Голубевым уже сегодня, рассказал в пресс-центре «Дон-медиа» начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Валерьевич Осыченко.
Don24 08:24
Политика

Чубаров отменил «марш на Крым» из-за пандемии

Лидер Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России) Рефат Чубаров объявил о переносе так называемого "марша достоинства" в Крым из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:19
Общество

Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса

Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Ведомости 07:31
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
Общество

Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо

Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Pravda.Ru 08:22
Происшествия

Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Lenta.ru 06:29
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