С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.

Политика Песков: Путин работает удаленно «Президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно», - сообщил Песков, добавив, что удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"

Здоровье В реанимации находятся трое пензенцев с коронавирусом Александр Никишин подчеркивает, что в настоящее время в реанимации находятся три пациента с COVID-19: 1 человек находится на ИВЛ, 2 обеспечиваются кислородной поддержкой.

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Космос Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.

Экономика Путин подписал закон о защите капиталовложений Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Общество Бланки пропусков для работающих жителей Дона могут быть утверждены уже сегодня В настоящее время бланки пропусков согласовываются, распоряжение об их выдаче может быть подписано губернатором Василием Голубевым уже сегодня, рассказал в пресс-центре «Дон-медиа» начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Валерьевич Осыченко.

Политика Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.