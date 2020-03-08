Общество
ТАССВ России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России. Согласно указанию Банка России, водители с 8 марта могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
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с чего всё началось
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.РИА Новости04:03
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