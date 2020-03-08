Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России. Согласно указанию Банка России, водители с 8 марта могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

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Биатлон Логинов рассказал о причинах пропуска этапа Кубка мира в Норвегии Новый чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов раскрыл причины, по которым он может не участвовать в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене, утверждает "Матч ТВ".