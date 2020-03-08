Общество

ТАССТАССВ России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России. Согласно указанию Банка России, водители с 8 марта могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
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В России начали применять новый формат полиса ОСАГО

RT на русскомвчера в 11:29

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

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Чем рискуют россияне, оформляя новый полис ОСАГО

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В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО

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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

ТАССвчера в 05:13

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Трудвчера в 08:19
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Экономика

Американские рынки открылись падением на 7%

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% после открытия торгов.
Ведомости 09:45
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«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
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СМИ сообщили о намерении Качиньского посетить Смоленск

Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину крушения правительственного авиалайнера Ту-154М, в котором погибли его брат и 95 членов правительственной делегации.
Известия 08:33
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
РИА Новости 03:46
Экономика

Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России

Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
Эхо Москвы 07:16
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Происшествия

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Российская газета 04:35
Происшествия

В убийстве подростка в Санкт-Петербурге подозревают сына судьи

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Энергетика

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
ТАСС 08:57
Энергетика

WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
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Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ вчера в 03:41
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ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Происшествия

На премьер-министра Судана совершено покушение

В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:17
Политика

Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17

Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.
News.ru 10:01
Шоу-бизнес

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Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
РИА Новости 08:54
Экономика

В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике.
Известия 03:30
Общество

Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией, заявил журналистам в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 09:15
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Общество

В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Российская газета 06:27
Происшествия

В Гааге начался суд по делу о крушении «Боинга» MH17 на Донбассе

9 марта окружной суд Гааги (Нидерланды) начал рассмотрение дела о крушении малайзийского «Боинга» MH17 на Донбассе в июле 2014 года.
Rusvesna.su 07:48
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Игры

Фанат создал короткометражный фильм по мотивам S.T.A.L.K.E.R

Srnsk вчера в 05:21
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Армия и оружие

На Камчатке сформировали две противолодочные ударные группы ВМФ

«В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:59
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Биатлон

Логинов рассказал о причинах пропуска этапа Кубка мира в Норвегии

Новый чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов раскрыл причины, по которым он может не участвовать в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене, утверждает "Матч ТВ".
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Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»

Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
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Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком

Медик начал выступление с краткой информации о работе своего учреждения и состоянии онкозаболеваемости в Вольском районе.
Вольск.ру 08:45
Авто

Специалисты рассказали о том, как понять, что пора менять ремень ГРМ

Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
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