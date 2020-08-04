Общество
ВедомостиВ России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления.
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с чего всё началось
В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.РИА Новости02:22
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Политика
Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией
Ruposters.ru 04:40
Общество
Ураган «Исаиас» ослабел до уровня тропического шторма
Вашингтон, 4 августа 2020, 12:35 — REGNUM Ураган «Исаиас», который ранее сформировался в Атлантическом океане и обрушился на побережье американского штата «Северная Каролина», ослабел до уровня тропического шторма.
REGNUM 05:35
Политика
Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию
Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России.
ТАСС 05:40
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Происшествия
СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
Общество
Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса
Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
Общество
«Газпром» может возобновить строительство «Северного потока — 2»
Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США.
BFM.ru 04:54
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Экономика
Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев
Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Путешествия
В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию
Попасть в Черногорию туристы из России смогут после того, как будут открыты границы.
Газета.Ru 05:18
Политика
В Китае назвали покупку Microsoft видеосервиса TikTok кражей
Китайская газета China Daily, в свою очередь, опубликовала новый материал, в котором назвала покупку американской корпорацией Microsoft популярного видеосервиса TikTok кражей.
Ferra 02:48
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
ТАСС вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news вчера в 17:30
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Общество
Четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
На 4 августа в Ростовской области у 13 464 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 320 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:33
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Гаджеты
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Как отмечают эксперты, некоторые ноутбуки и айфоны помогают пользователю выдерживать такой режим — они прекращают зарядку на уровне 60-80%, даже если остаются подключенными к сети.
ИА Красная Весна 02 августа в 23:15
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Футбол
«Химки» расторгли контракт с тренером Юраном по соглашению сторон
Подмосковные "Химки" договорились о расторжении трудового договора с тренером Сергеем Юраном, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 05:36
Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Политика
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси
Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета 03:00