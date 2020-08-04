В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.

с чего всё началось

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления.

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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