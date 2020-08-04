Общество

ВедомостиВедомостиВ России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления.
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с чего всё началось

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.
РИА Новости02:22

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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Известия04:46

Автоюрист оценил новый стандарт для автомобильных номеров

РИА Новости04:07

В России появились новые автомобильные и мотоциклетные номера

РБКвчера в 19:16

В России вступил в силу новый стандарт транспортных номеров

Коммерсантъвчера в 19:51

В России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера

RT на русскомвчера в 19:30

Вступил в силу новый госстандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru02:31

В России разрешили вешать номера нового формата на мотоциклы и автомобили

ТАССвчера в 17:08
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Политика

Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией

Ruposters.ru 04:40
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Общество

Ураган «Исаиас» ослабел до уровня тропического шторма

Вашингтон, 4 августа 2020, 12:35 — REGNUM Ураган «Исаиас», который ранее сформировался в Атлантическом океане и обрушился на побережье американского штата «Северная Каролина», ослабел до уровня тропического шторма.
REGNUM 05:35
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Политика

Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию

Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России.
ТАСС 05:40
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Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
Коммерсантъ вчера в 18:13
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
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Общество

Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
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Общество

«Газпром» может возобновить строительство «Северного потока — 2»

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США.
BFM.ru 04:54
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Экономика

Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Путешествия

В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию

Попасть в Черногорию туристы из России смогут после того, как будут открыты границы.
Газета.Ru 05:18
Общество

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Lenta.ru 04:22
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Политика

В Китае назвали покупку Microsoft видеосервиса TikTok кражей

Китайская газета China Daily, в свою очередь, опубликовала новый материал, в котором назвала покупку американской корпорацией Microsoft популярного видеосервиса TikTok кражей.
Ferra 02:48
1
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС вчера в 12:12
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Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news вчера в 17:30
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Общество

Четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

На 4 августа в Ростовской области у 13 464 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 320 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:33
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Общество

Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
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Общество

Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
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Гаджеты

Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием

Как отмечают эксперты, некоторые ноутбуки и айфоны помогают пользователю выдерживать такой режим — они прекращают зарядку на уровне 60-80%, даже если остаются подключенными к сети.
ИА Красная Весна 02 августа в 23:15
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Футбол

«Химки» расторгли контракт с тренером Юраном по соглашению сторон

Подмосковные "Химки" договорились о расторжении трудового договора с тренером Сергеем Юраном, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 05:36
Общество

Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»

Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
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Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
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Общество

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
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Шоу-бизнес

Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
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Политика

Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси

Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета 03:00
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