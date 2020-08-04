В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
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В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления.В источнике
С чего всё началось
В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера
В России с 4 августа вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.
РИА Новости02:22
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