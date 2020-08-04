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Ведомости
Ведомости

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

В России с 4 августа вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.
РИА Новости02:22
Подробнее о событии
РИА Новости

В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

РИА Новости02:22
ТАСС

В России разрешили вешать номера нового формата на мотоциклы и автомобили

ТАСС17:08
Известия

В России вступил в силу новый нацстандарт для автомобильных номеров

Известия21:04
Коммерсантъ

В России вступил в силу новый стандарт транспортных номеров

Коммерсантъ19:51
RT на русском

В России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера

RT на русском19:30
РБК

В России появились новые автомобильные и мотоциклетные номера

РБК19:16
Газета.Ru

Вступил в силу новый госстандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru02:31
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Lenta.ruвчера в 12:50
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В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости02:04
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Прядкин — о Карпине и развитии РПЛ, Косторная под угрозой дисквалификации, Мамаеву и Кокорину пересмотрели приговор

Мамаев оправдан, приговор Кокорина оставили без изменений Адвокаты фигурантов скандального дела недовольны решением суда по апелляции.
Спорт-Экспрессвчера в 14:00

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
Московский Комсомолец20:24
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