Общество

ВедомостиВедомостиВ России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления.
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с чего всё началось

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.
РИА Новости02:22

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В России вступил в силу новый стандарт транспортных номеров

Коммерсантъвчера в 19:51

Вступил в силу новый госстандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru02:31

В России вступил в силу новый нацстандарт для автомобильных номеров

Известиявчера в 21:04

Автоюрист оценил новый стандарт для автомобильных номеров

РИА Новости04:07

В России вступил в силу новый нацстандарт на автомобильные номера

RT на русскомвчера в 19:30

В России появились новые автомобильные и мотоциклетные номера

РБКвчера в 19:16

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Lenta.ruвчера в 18:47
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъ вчера в 18:13
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Общество

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
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Здоровье

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Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Lenta.ru 02 августа в 03:29
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
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Происшествия

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По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
Lenta.ru 03:57
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Авто

Продажи автомобилей Tesla в России могут вырасти

Про Кроссоверы 02:55
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В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

RT на русском 04:01
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Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:59
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Общество

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

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РБК вчера в 14:38
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Политика

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25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Политика

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
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Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
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Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Известия 02:00
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Авто

ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»

Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс 00:55
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Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru 01 августа в 21:40
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Общество

В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса

За 3 августа на территории Республики Крым подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
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Политика

МИД РФ считает безосновательным задержание россиян в Белоруссии

Акцент был сделан на недавнем задержании в Белоруссии 33 граждан России "С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами", - сообщили в МИД.
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Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну

82-летний экс-король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну после того, как несколько недель назад в отношении него началось антикоррупционное расследование.
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Происшествия

Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

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Общество

Еще девять свердловчан умерли от коронавируса

В Свердловской области оперштабе подтвердили 9 случаев смерти больных COVID-19.
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Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
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Появились первые кадры драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом

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Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
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Здоровье

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

На 3 августа в Ростовской области у 13 335 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 317 на 100 тысяч жителей.
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Общество

В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Проект по практическому преодолению "зарплатного рабства" запущен в России.
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