Общество
ВедомостиВ России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления.
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с чего всё началось
В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.РИА Новости02:22
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ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
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Как была ликвидирована Республика Сербская Краина
25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
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Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
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Акцент был сделан на недавнем задержании в Белоруссии 33 граждан России "С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами", - сообщили в МИД.
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Еще девять свердловчан умерли от коронавируса
В Свердловской области оперштабе подтвердили 9 случаев смерти больных COVID-19.
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Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
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