Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

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