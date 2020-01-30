Общество
Газета.RuВ России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
В среду вступает в силу федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом. Согласно новым нормам, эти предметы теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию.РИА Новостивчера в 19:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Котбусе
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Экономика
Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
Авто
В МВД рассказали о самых распространенных способах угонов автомобилей
В полиции назвали наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
Происшествия
Вахтовый автобус перевернулся в Якутии
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Армия и оружие
Эксперт сообщил о размещении на подлодках США новых ядерных боезарядов
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Теннис
Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Общество
Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Здоровье
Названы лучшие продукты, которые действуют как жиросжигатели
Эксперты назвали лучшие продукты, которые могут действовать как жиросжигатели – при их усвоении организм активнее расходует жир для своей энергии.
Культура
Сапковский рассказал о своем участии в производстве сериала «Ведьмак»
Польский писатель Анджей Сапковский поделился подробностями своего участия в производстве сериала "Ведьмак", основанного на одноименной серии его романов.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Общество
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Наука
Математическая модель показала формирование амилоидных бляшек
Модель состоит из набора математических уравнений, которые описывают, как концентрации амилоидного белка в различных частях системы изменяются во времени.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.