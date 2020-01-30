Общество

Газета.RuГазета.RuВ России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
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В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

В среду вступает в силу федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом. Согласно новым нормам, эти предметы теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию.
РИА Новостивчера в 19:13

Подробнее о событии

В России вступил в силу закон об использовании лука и арбалета для охоты

РБКвчера в 21:39

Россияне теперь могут идти на охоту с луком и арбалетом

АБНвчера в 19:48

Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

РЕН ТВвчера в 16:45

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Lenta.ruвчера в 18:16

Вступил в силу закон об охоте с луком и арбалетом

News.ruвчера в 17:35

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Газета.Ruвчера в 16:53

В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

РИА Новостивчера в 19:13
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Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Взгляд.ру вчера в 20:25
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК вчера в 08:50
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На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
РБК вчера в 21:01
Спорт

Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Котбусе

Газета.Ru 28 января в 18:18
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США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 14:03
Гаджеты

Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
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Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ 28 января в 07:29
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Технологии

Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Adindex.ru 28 января в 20:57
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 17:59
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
Экономика

Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
EastRussia вчера в 23:37
Авто

В МВД рассказали о самых распространенных способах угонов автомобилей

В полиции назвали наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
Тарантас Ньюс 00:01
Происшествия

Вахтовый автобус перевернулся в Якутии

ТАСС вчера в 23:00
Происшествия

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 10:33
Армия и оружие

Эксперт сообщил о размещении на подлодках США новых ядерных боезарядов

REGNUM вчера в 21:27
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости 28 января в 09:54
Теннис

Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open

Советский спорт вчера в 08:07
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru вчера в 06:17
Общество

Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Здоровье

Названы лучшие продукты, которые действуют как жиросжигатели

Эксперты назвали лучшие продукты, которые могут действовать как жиросжигатели – при их усвоении организм активнее расходует жир для своей энергии.
MedikForum.ru 28 января в 17:42
Культура

Сапковский рассказал о своем участии в производстве сериала «Ведьмак»

Польский писатель Анджей Сапковский поделился подробностями своего участия в производстве сериала "Ведьмак", основанного на одноименной серии его романов.
Газета.Ru 28 января в 12:39
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Николаев назвал размер пенсии народного артиста России

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Вечерняя Москва вчера в 09:25
Общество

Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек

Lenta.ru вчера в 16:02
Наука

Математическая модель показала формирование амилоидных бляшек

Модель состоит из набора математических уравнений, которые описывают, как концентрации амилоидного белка в различных частях системы изменяются во времени.
Индикатор вчера в 07:12
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва 27 января в 14:35
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