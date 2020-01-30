Общество

Газета.RuГазета.RuВ России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
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В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

Федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом, вступает в силу в среду. Согласно закону, к гражданскому охотничьему оружию теперь относятся лук и арбалет.
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В России вступил в силу закон об использовании лука и арбалета для охоты

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В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

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