Общество
Газета.RuВ России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом, вступает в силу в среду. Согласно закону, к гражданскому охотничьему оружию теперь относятся лук и арбалет.РИА Новости19:13
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Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
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Олег Николаев назначен врио главы Чувашии
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Олега Николаева временно исполняющим обязанности главы Чувашии.
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На Украине прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ратификация полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) усугубляет кризис в организации, заявила 29 января глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Елизавета Ясько («Слуга народа») на своей странице в Facebook.
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Наталья Андрейченко пропала в Мексике
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
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Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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У Nissan большие проблемы: компания уволит рабочих и закроет заводы
Если верить источникам Reuters, уволят 4300 сотрудников - в первую очередь сокращения коснутся менеджмента.
Политика
КПРФ подготовила свои поправки к Конституции
Внесенный президентом РФ законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении 23 января.
Общество
Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Общество
Опрос показал, где больше всего хотят отдохнуть россияне
Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" в два этапа 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
Общество
В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей
В декабре 2019 года компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Наука
Рынок морепродуктов не был источником коронавируса, считают ученые
Описание первых клинических случаев, опубликованное в журнале The Lancet, опровергает гипотезу о том, что первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV был оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане.
Политика
За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России
«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна
Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Политика
Трамп провел совещание по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел совещание по коронавирусу и внимательно следит за ситуацией.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Политика
Качество жизни в регионах оценит АСИ
Агентство стратегических инициатив намерено разработать рейтинг качества жизни в регионах на основе опросов населения по типовым вопросам.
Авто
В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy
Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.