Общество
Газета.RuВ России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
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Политика
Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России
Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в больницу
Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
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Телеканалы переключили на интернет
Зрители стали меньше времени проводить у телевизора В 2019 году россияне в среднем за сутки смотрели телевизор на 17 минут меньше, чем годом ранее.
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В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
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Haval увеличил цены на кроссоверы в России
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Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Политика
США расширили санкции в отношении России
Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Футбол
Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, у которого 200 млн подписчиков в Instagram.
Армия и оружие
МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы
Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Теннис
Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп
Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области
В Калужской области в стрелковом клубе охотничье оружие массово переделывали в боевое автоматическое, сообщили в ФСБ.
Общество
Рейтинг качества жизни в регионах создадут в России
В России разработают рейтинг качества жизни регионов.
Политика
План Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины
Сопротивление плану Трампа и аннексии палестинских территорий было решено начать с массовых акций протеста.
Происшествия
Пожар в краснодарской школе устроил четвероклассник
Шоу-бизнес
Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения Плющенко
Марина Девятова была готова бросить всё ради отношений с Евгением Плющенко.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.