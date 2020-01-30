Общество

Газета.RuГазета.RuВ России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
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Лучникам разрешили пойти на охоту

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