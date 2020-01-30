Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Здоровье Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая По информации Национального комитета по делам здравоохранения Китая, первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Тибете.

Политика Премьер Мишустин остался недоволен исполнением поручений Путина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил о недовольстве исполнением поручений президента России Владимира Путина.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Футбол Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор» Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.

Технологии В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.

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Экономика Центробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.