Общество
Lenta.ruВ России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России. Документ опубликован на сайте Кабмина.
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В России запретят жечь свечи и жарить шашлыки на балконе. А курить?
Оренбургская неделя28 сентября в 00:51
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Pravda.Ru вчера в 03:41
Политика
Рябков заявил о разочаровании реакцией НАТО на РСМД
Российский дипломам и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что реакция НАТО на предложение России о введении моратория по ракетам средней и малой дальности разочаровывает.
Народные новости 02:34
Кино
Дэниел Крейг рассказал о завершении съемок бондианы «Не время умирать»
iReactor вчера в 23:42
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика
Трамп начал международное наступление на ЦРУ и ФБР
Глава американского государства Дональд Трамп и генпрокурор США Уильям Барр пытаются получить иностранную помощь в расследовании против ЦРУ и ФБР, сообщают источники.
Взгляд.ру вчера в 19:58
Экономика
Число непубличных госкомпаний выросло на четверть
Сокращение количества ПАО при росте числа непубличных государственных предприятий скорее является следствием двух прямо не связанных между собой процессов — избавления государства от невыгодных активов (неприбыльных ПАО) и акционирования ГУП, говорят РБК эксперты.
РБК вчера в 22:59
Происшествия
На красноярских Столбах медведь загнал трех туристов на скалу
Накануне медведь загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Самостоятельно отогнать хищника им не удалось.
ИА 1-Line вчера в 23:11
Здоровье
В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь
Профиль вчера в 10:17
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Общество
В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество
В Приморье заработал новый кассационный суд
Всего в России создано девять подобных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.
REGNUM 02:31
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru вчера в 20:02
Политика
В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа
Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400
Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Армия и оружие
Китай продемонстрировал новые баллистические ракеты
Во вторник, 1 октября, в ходе военного парада в честь 70-летия КНР Пекин продемонстрировал впервые новые баллистические ракеты JL-2 подводных лодок "Цзюйлан-2".
Газета.Ru 02:50
Общество
Большинство граждан оплачивают такси наличными
Две трети пассажиров такси до сих пор оплачивают поездки наличными. 54% не знают о праве потребовать чек у водителя.
Коммерсантъ 02:43
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Экономика
PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до 46,3 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года опустился до отметки в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 02:49
Происшествия
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 06:28
Происшествия
Житель Екатеринбурга попал под суд в Таиланде за «игрушечные баксы»
Сегодня в Тайланде состоится суд на жителем Екатеринбурга. Мужчина использовал ненастоящие деньги в общении с местными жителями.
УралПолит.Ru 01:51
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Авто
Во второй половине сентября 3 автобренда изменили цены на свои модели
Оказалось, что во второй половине сентября только 3 марки изменили цены на свои модели, а среди них Hyundai, Jeep и Audi.
Tvoe-avto.com вчера в 11:32
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41