В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России. Документ опубликован на сайте Кабмина.

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

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