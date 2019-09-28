Общество

Газета.RuГазета.RuЗакон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
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Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Газета.Ru05:02

Эксперт заверил, что в РФ не будут запрещать курение на балконах

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В России запретят жечь свечи и жарить шашлыки на балконе. А курить?

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Известиявчера в 19:52

Никаких шашлыков на балконе — скандальный закон вступил в силу

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Закон «о запрете курения на балконах» вступил в силу

URA.Ru00:24

Россиянам запретят разводить огонь на балконах

Misanec.ru27 сентября в 19:59
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От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.
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Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Песков поделился ожиданиями от встречи Контактной группы

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле от очередного минского заседания ждут окончательного согласования «формулы Штайнмайера».
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Армия и оружие

В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
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Астрономы обнаружили «горячий Юпитер» с 18-часовой короткой орбитой

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Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
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Финляндии человек с мечом ворвался в школу и напал на детей.
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Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО

Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
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Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
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Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
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В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
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Новый способ платежей тестируют в банках

Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
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В Челябинске начал работу Седьмой кассационный суд общей юрисдикции

Председатель суда был назначен еще год назад. Им стал судья с 22-летним стажем - уроженец Серова Сергей Минин.
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Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
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На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
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Опубликовано новое стихотворение Лаврова

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