Общество
Lenta.ruВ России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России. Документ опубликован на сайте кабмина.
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В России запретят жечь свечи и жарить шашлыки на балконе. А курить?
Оренбургская неделя28 сентября в 00:51
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:36, Вашингтон
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Происшествия
В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело
В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.
АиФ Красноярск 01:32
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
РБК 02:00
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Здоровье
В Забайкалье власти рекомендовали отказаться от разведения свиней
С середины сентября по сей день подтверждено уже 9 случаев заболевания домашних и диких свиней. В этой стране речь идет уже об эпидемии.
Национальное Аграрное Агентство 00:43
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Космос
В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ
Ученые установили химический состав «хвоста» межзвездной кометы 2I/Borisov.
МИР 24 04:12
Политика
Госсовет Крыма разделил полномочия главы республики и Совмина
Накануне Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года.
ТАСС 03:53
Происшествия
«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»
Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Экономика
Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей
Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
Газета.Ru 03:31
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР
Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск 28 сентября в 04:02
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Политика
Зеленский встретился с Томом Крузом
Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
Авто
Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин
По данным "Известий", количество сделок, заключенных по системе трейд-ин в РФ, выросло до рекордных 30 процентов от всего объема сделок по автомобилям с пробегом.
Новые автомобили вчера в 22:52
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Здоровье
Томские медики снизили лучевые нагрузки для онкобольных
Томские медики первыми в России начали применять метод адаптивной лучевой терапии для онкобольных, сообщает Telegram-канал регионального департамента здравоохранения «Область здоровья».
Sibnet Новости 00:58
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19