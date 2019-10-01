В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России. Документ опубликован на сайте кабмина.

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

Происшествия Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.

Происшествия В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.

Происшествия В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.

Экономика Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Общество Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Политика В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Здоровье В Забайкалье власти рекомендовали отказаться от разведения свиней С середины сентября по сей день подтверждено уже 9 случаев заболевания домашних и диких свиней. В этой стране речь идет уже об эпидемии.

Энергетика Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2» Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.

Армия и оружие В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Политика Госсовет Крыма разделил полномочия главы республики и Совмина Накануне Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года.

Происшествия «Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле» Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Опубликовано новое стихотворение Лаврова Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Экономика Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Армия и оружие Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.

Экономика Российские госкомпании захотели приватизировать Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.

Политика Зеленский встретился с Томом Крузом Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.

Авто Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин По данным "Известий", количество сделок, заключенных по системе трейд-ин в РФ, выросло до рекордных 30 процентов от всего объема сделок по автомобилям с пробегом.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Здоровье Томские медики снизили лучевые нагрузки для онкобольных Томские медики первыми в России начали применять метод адаптивной лучевой терапии для онкобольных, сообщает Telegram-канал регионального департамента здравоохранения «Область здоровья».